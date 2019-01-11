الأمن المصري يفكك عبوة ناسفة أمام كنيسة في الإسكندرية

أعلنت الكنيسة المصرية أن الشرطة تمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة عثر عليها في محيط كنيسة العذراء بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية، الأنبا بولس حليم، في حديث إلى “سي إن إن” الخميس أن الشرطة فككت عبوة ناسفة تم العثور عليها على بعد 20 مترا من الكنيسة، مؤكدا أن أشخاصا أبلغوا عناصر الأمن المتواجدين في الموقع لتأمين الكنيسة عن وضع مجهولين حقيبة مشبوهة أمام محل تجاري قريب من الكنيسة.

وبعد تلقي هذه المعلومات، استعانت قوات الأمن بشرطة المفرقعات التي تعاملت مع الأمر وفككت العبوة.

المصدر: وكالات