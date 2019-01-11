الأمن المصري يفكك عبوة ناسفة أمام كنيسة في الإسكندرية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 11 2019 - 07:11

الأمن المصري يفكك عبوة ناسفة أمام كنيسة في الإسكندرية

منذ 20 mins 11 January، 2019
5c37493fd43750b27c8b45be
عربي وإقليمي - مصر

أعلنت الكنيسة المصرية أن الشرطة تمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة عثر عليها في محيط كنيسة العذراء بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية، الأنبا بولس حليم، في حديث إلى “سي إن إن” الخميس أن الشرطة فككت عبوة ناسفة تم العثور عليها على بعد 20 مترا من الكنيسة، مؤكدا أن أشخاصا أبلغوا عناصر الأمن المتواجدين في الموقع لتأمين الكنيسة عن وضع مجهولين حقيبة مشبوهة أمام محل تجاري قريب من الكنيسة.

وبعد تلقي هذه المعلومات، استعانت قوات الأمن بشرطة المفرقعات التي تعاملت مع الأمر وفككت العبوة.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة