رئيس العراق يدعو أمير قطر إلى بناء منظومة علاقات مشتركة

دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى بناء منظومة علاقات مشتركة تسهم في ترسيخ العلاقات العربية، والعربية-الإقليمية.

وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان صادر عنه الخميس أن صالح بحث مع آل ثاني في الدوحة “تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة”.

وأضاف المكتب الإعلامي أن “الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين العربية والدولية، وضرورة تنسيق المواقف المشتركة حولها، والتأكيد على سياسة النأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين”.

وأكد صالح، حسب البيان، أن “العراق يسعى إلى إقامة أفضل العلاقات مع أشقائه العرب من دون استثناء كما يحرص على الاستمرار بدوره المحوري كساحة للتلاقي بين شعوب المنطقة وليست ساحة للصراع”، داعيا قطر إلى “بناء منظومة علاقات مشتركة تسهم في ترسيخ العلاقات العربية – العربية، والعربية – الإقليمية بما يحقق المزيد من التفاهم والحوار البناء ويساعد على تنمية البلدان وتقدمها”.

وذكر البيان أن آل ثاني جدد من جانبه “موقف بلاده الداعم للعراق سياسيا وأمنيا”، مؤكدا “الرغبة الجادة بتطوير العلاقات الأخوية” بين الطرفين.

وأشار إلى أن “قطر تقف الى جانب العراق وتسانده في تعزيز الاستقرار والسلام وتحقيق التقدم بالمجالات كافة”.

بدورها، ذكرت وكالة “قنا” القطرية أنه “تم خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار والبنية التحتية والسياحة وإعادة الإعمار في العراق”.

كما شهد اللقاء “تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وفِي ختام الجلسة دعا الرئيس العراقي أمير قطر لزيارة العراق، وقد رحب آل ثاني بالدعوة.

ووصل صالح إلى العاصمة القطرية الأربعاء في زيارة رسمية على رأس وفد يضم كلا من وزير الخارجية، محمد الحكيم، ووزير التخطيط، نوري الدليمي، بالإضافة إلى وزير التجارة، محمد العاني، ووزير الثقافة، عبد الأمير الحمداني.

وتأتي الزيارة ضمن جولة إقليمية واسعة يجريها صالح منذ تقلده منصبه مطلع أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالات