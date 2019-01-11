غريفيث يدعو الأطراف اليمنية لضبط النفس ووقف التصعيد

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أطراف الأزمة اليمنية إلى ضبط النفس والامتناع عن أي تصعيد.

وقال المكتب الإعلامي لغريفيث، في تغريدتين نشرهما الخميس على حسابه الرسمي في “تويتر”: “يعرب المبعوث الخاص عن قلقه من تصعيد العنف الذي جرى في اليمن، ويحث كل أطراف الصراع على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن المزيد من التصعيد”.

وتابع مكتب غريفيث: “يناشد المبعوث الخاص أطراف الصراع العمل على خلق مناخ موات للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام اليمنية”.

المصدر: وكالات