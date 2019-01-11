حماس: مصر ستفتح معبر رفح في الاتجاهين

أعلن قيادي في حركة حماس مساء الخميس أن القاهرة وافقت على إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة في الاتجاهين بعدما أغلقته أمام الراغبين بمغادرة القطاع إثر سحب السلطة الفلسطينية موظفيها منه.

وقال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة للصحافيين إثر اجتماع عقده مسؤولون في حماس مع وفد أمني مصري وصل بعد ظهر الخميس إلى غزة “تحدثنا في قضية معبر رفح وأكد الأخوة في مصر أن معبر رفح على ما هو عليه، لا تغيير عليه، سيبقى مفتوحا كما كان في السابق”. وأضاف أن “تفاهمات التهدئة قائمة والوفد الأمني المصري يواصل إلزام الاحتلال”.

والوفد المصري الذي ترأسه وكيل جهاز المخابرات العامة أيمن بديع وضم مسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبد الخالق عقد في غزة لقاءات أخرى مع كل من أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وقادة الفصائل، تم البحث خلالها في سبل إنهاء التوتر بين حماس وفتح، وكذلك أيضا تثبيت التهدئة، بحسب ما أفادت مصادر قريبة من حماس.

وقال طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بعد لقاء الوفد مع ممثلي الفصائل إن “الوفد المصري أبلغنا أن معبر رفح سيعمل في الاتجاهين دون أي تغيير، من خلال إدارة وزارة الداخلية” في غزة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية