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January 11 2019 - 04:02

رئيس الاحتياطي الفدرالي استمرار الإغلاق الحكومي طويلا سيضر بالاقتصاد الأميركي

منذ 2 ساعة 11 January، 2019
علم أميركا
علم أميركا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الخميس من أنه إذا استمر الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة لفترة طويلة فإن من شأن ذلك أن يضر بالاقتصاد الأميركي.

وقال باول خلال اجتماع في واشنطن “إذا استمر الإغلاق الحكومي لفترة طويلة، فأعتقد أن تأثيره سيكون ملحوظا في الإحصائيات”.

ومنذ حوالى ثلاثة أسابيع تعاني قطاعات أساسية في الحكومة الفدرالية من حالة شلل تام بسبب إغلاق قسم من الإدارات الفدرالية  جراء النزاع الدائر بين الرئيس دونالد ترامب والمعارضة الديموقراطية حول بناء جدار حدودي مع المكسيك.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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