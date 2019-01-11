تشكل الجليد على طرقات بعلبك وحادث سير بين 8 سيارات على طريق بعلبك عين بورضاي

تشكل الجليد على طرقات مدينة بعلبك خلال الفترة المسائية، بسبب تدني درجات الحرارة إلى أقل من 3 درجات تحت الصفر، ومن المتوقع أن تتدنى بعد منتصف الليل إلى 6 درجات تحت الصفر.

وأدى الجليد إلى حادث سير مروع بين 8 سيارات على طريق بعلبك – عين بورضاي، نجا ركابها بأعجوبة، واقتصرت الأضرار على الرضوض والخسائر المادية.

وقد بادرت عناصر قوى الأمن الداخلي إلى قطع الطريق، وتحويل السيرحفاظا على أرواح المواطنين، في حين حذر المدير الإقليمي للدفاع المدني في محافظة بعلبك الهرمل بلال رعد المواطنين من تشكل الجليد على الطرقات، ودعاهم إلى الحذر والتزام منازلهم وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى مع التزام أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام