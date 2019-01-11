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January 11 2019 - 00:53

الدفاع الفرنسية تعلن عن تحطم إحدى مقاتلاتها ومقتل الطاقم

منذ 1 ساعة 10 January، 2019
مقاتلة فرنسية من نوع "Mirage-2000"
أخبار دولية - فرنسا

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية عن مقتل طيارين فرنسيين بتحطم مقاتلة من نوع “Mirage-2000″، يوم أمس الأربعاء، فوق جبال جورا شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته إن عملية الإنقاذ المنفذة في منطقة تحطم مقاتلة Mirage-2000، التي اختفت الأربعاء عن الرادارات، انتهت بتأكيد مقتل قائدي المقاتلة، النقيب بابتيست شيرييه، والملازم أودري ميشلون.

ونعت الوزارة الطيارين اللذين قتلا بعد تحطم طائرتهما أثناء طلعة تدريبية​​​، مضيفة أن وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، ستتجه غدا الجمعة إلى قاعدة نانسي أوشي الجوية الواقعة شمال شرق البلاد لكي تلتقي بالجنود وبذوي الطيارين القتيلين.

واختفت الطائرة الأربعاء عن الرادارات بين منطقتي جورا ودوبس شرق البلاد حتى تم العثور على حطامها في الجبال.

المصدر: روسيا اليوم

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