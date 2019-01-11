رئيس الثورية العليا في اليمن: العدوان يصعد في مختلف الجبهات والخروق مستمرة في الحديدة

قال رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي في اليمن إن العدوان يصعد في مختلف الجبهات، مشيرا إلى أن الخروق والتحشيد والتجهيزات مستمرة في الحديدة.

وأوضح رئيس الثورية العليا أن الحصار والحظر الجوي ومنع صرف الرواتب والمماطلة في الإفراج عن الأسرى متواصلة، متسائلا “هل يعلم المبعوث غريفيث بذلك؟” وأضاف “دعونا لوقف إطلاق النار الشامل من البداية وما زلنا، والكرة في مرمى قوى العدوان وحلفائهم”.

وتابع رئيس الثورية العليا “ملتزمون باتفاق السويد وعلى الأمم المتحدة ومبعوثها الضغط على الطرف الآخر لتنفيذه وعدم الكيل بمكيالين”.

المصدر: المسيرة نت