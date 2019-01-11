القيادي في حماس خليل الحية يعلن أن #القاهرة وافقت على إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر و #غزة في الاتّجاهين من دون أن يحدد متى سيتم ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 00:53

القيادي في حماس خليل الحية يعلن أن #القاهرة وافقت على إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر و #غزة في الاتّجاهين من دون أن يحدد متى سيتم ذلك

منذ 1 ساعة 10 January، 2019
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