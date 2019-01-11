القيادي في حماس خليل الحية يعلن أن #القاهرة وافقت على إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر و #غزة في الاتّجاهين من دون أن يحدد متى سيتم ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 00:53
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المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير استهدف قيادات العدوان في قاعدة العند بطائرة مسيَّرة
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف استعداده لإعلان حالة الطوارئ بسبب الجدار الحدودي
وزير الحرب الأميركي الأسبق تشاك هيغل: سياستنا في سوريا فوضوية وخطيرة وترامب لا يفهم السياسات الدولية
وزير الخارجية الإيراني: أينما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية حلّت الفوضى والقمع والإستياء
الرئيس الإيراني حسن روحاني: مستمرون في برنامج الفضاء الجوي على الرغم من كل التحذيرات
انطلاق مناورة " فدائيو سماء الولاية" للاقتدار الجوي بمشاركة القواعد العسكرية التابعة للقوات الجوية الايرانية في أصفهان
الجيش السوري يستهدف تحركات التنظيمات الارهابية المسلحة بقرى الزكاة وحصرايا بريف حماه الشمالي
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلسِ الدفاع الاعلى بحضورِ الرئيس المكلف سعد الحريري
الإجتماع في قصر بعبدا ناقش الاعتداءات الاسرائيلية في منطقة متحفظ عليها لبنانيا عند الخط الازرق على الحدود الجنوبية
مجلس الدفاع الأعلى: تأكيد لبنان على تمسكه بكل شبر من أرضه ومياهه
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الصيادين محمود حمود اشكنتنا ومحمد محمود اشكنتنا في بحر شمال قطاع غزّة
إندلاع حريق في مستوطنة "كيبوتس علوميم" بفعل بالون حارق أطلق من قطاع غزّة
النائب فيصل كرامي: اللقاء التشاوري لم يطالب رئيس لجمهورية بالتنازل من حصته واعضاءه تفاجأوا كيف جاء هذا التنازل مشروطا
كرامي: اللقاء التشاوري غير معني بأي طروحات قبل أن يبدي رأيه بها والمفتاح الوحيد للأبواب الموصدة هو بيد الرئيس المكلف
القيادي في حماس خليل الحية يعلن أن #القاهرة وافقت على إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر و #غزة في الاتّجاهين من دون أن يحدد متى سيتم ذلك
منذ 1 ساعة
10 January، 2019
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