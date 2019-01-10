أمسية مميزة بالشعر المحكي على منبر الملتقى الثقافي اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2019 - 23:14

أمسية مميزة بالشعر المحكي على منبر الملتقى الثقافي اللبناني

منذ 23 mins 10 January، 2019
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

انعقد لقاء الأربعاء الأدبي يوم امس بدعوة من الملتقى الثقافي اللبناني، في مركز الملتقى  في بيروت -طريق المطار في أمسية شعرية بالمحكية اللبنانية احياها فرسان من الدهشة والتعبير الشعراء مارون ماحولي ونعمان الترس وآياد ابي علي وقدّم لهم  الشاعر محمد علوش ، بحضور نخبوي من اهل الشعر والنقد والإعلام والفن، وضيوف من فلسطين المحتلة والعراق .

استهل اللقاء بكلمة لرئيس الملتقى  الشيخ فضل مخدر رحب فيها بالحضور والضيوف .
ومن ثم حلّق الجمهور مع الشاعر مارون ماحولي الذي نثر الحروف كما نثرت العاصفة ثلوجها النقية فوق تلال الوجد ، ومن بعده كان المنبر للشاعر نعمان الترس الذي استحضر القرية وعاطفتها ومفرداتها والحنين الى الاهل والاماكن وختم الشاعر اياد ابي علي بقصائد وجداني لامست شعور الحاضرين .

 

المصدر: انترنت

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