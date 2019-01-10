أمسية مميزة بالشعر المحكي على منبر الملتقى الثقافي اللبناني

انعقد لقاء الأربعاء الأدبي يوم امس بدعوة من الملتقى الثقافي اللبناني، في مركز الملتقى في بيروت -طريق المطار في أمسية شعرية بالمحكية اللبنانية احياها فرسان من الدهشة والتعبير الشعراء مارون ماحولي ونعمان الترس وآياد ابي علي وقدّم لهم الشاعر محمد علوش ، بحضور نخبوي من اهل الشعر والنقد والإعلام والفن، وضيوف من فلسطين المحتلة والعراق .

استهل اللقاء بكلمة لرئيس الملتقى الشيخ فضل مخدر رحب فيها بالحضور والضيوف .

ومن ثم حلّق الجمهور مع الشاعر مارون ماحولي الذي نثر الحروف كما نثرت العاصفة ثلوجها النقية فوق تلال الوجد ، ومن بعده كان المنبر للشاعر نعمان الترس الذي استحضر القرية وعاطفتها ومفرداتها والحنين الى الاهل والاماكن وختم الشاعر اياد ابي علي بقصائد وجداني لامست شعور الحاضرين .



المصدر: انترنت