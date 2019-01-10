الاحتلال يعتقل صيادين ويصادر قاربهما بعد احراقه شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2019 - 19:51

الاحتلال يعتقل صيادين ويصادر قاربهما بعد احراقه شمال قطاع غزة

منذ 17 mins 10 January، 2019
أخبار موقع المنار

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