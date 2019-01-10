الاحتلال يعتقل صيادين ويصادر قاربهما بعد احراقه شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2019 - 19:51
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المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير استهدف قيادات العدوان في قاعدة العند بطائرة مسيَّرة
العميد سريع: قيادات قوى العدوان لم تعد في مأمن بعد اليوم وهم يعيشون حالة من الهلع والرعب بعد هذه العملية
العميد سريع: الهجوم أتى رداً على استمرار غارات العدوان ضد المدنيين وتصعيد المرتزقة في الجبهات
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: واشنطن تعمل لتحتفظ اسرائيل بالقدرات العسكرية التي تمكنها من الدفاع عن نفسها
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: لحزب الله وجود كبير في لبنان ونحن لن نقبل ذلك كأمر واقع
بومبيو: الإدارة الأمريكية الحالية تعمل على تأسيس علاقات استراتيجية اقتصادية مع دول مثل مصر والأردن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف استعداده لإعلان حالة الطوارئ بسبب الجدار الحدودي
وزير الحرب الأميركي الأسبق تشاك هيغل: سياستنا في سوريا فوضوية وخطيرة وترامب لا يفهم السياسات الدولية
الرئيس الإيراني حسن روحاني: مستمرون في برنامج الفضاء الجوي على الرغم من كل التحذيرات
انطلاق مناورة " فدائيو سماء الولاية" للاقتدار الجوي بمشاركة القواعد العسكرية التابعة للقوات الجوية الايرانية في أصفهان
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الصيادين محمود حمود اشكنتنا ومحمد محمود اشكنتنا في بحر شمال قطاع غزّة
إندلاع حريق في مستوطنة "كيبوتس علوميم" بفعل بالون حارق أطلق من قطاع غزّة
النائب فيصل كرامي: اللقاء التشاوري لم يطالب رئيس لجمهورية بالتنازل من حصته واعضاءه تفاجأوا كيف جاء هذا التنازل مشروطا
كرامي: اللقاء التشاوري غير معني بأي طروحات قبل أن يبدي رأيه بها والمفتاح الوحيد للأبواب الموصدة هو بيد الرئيس المكلف
الاحتلال يعتقل صيادين ويصادر قاربهما بعد احراقه شمال قطاع غزة
منذ 17 mins
10 January، 2019
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