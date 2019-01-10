الاحتلال يقتحم رام الله لليوم الخامس على التوالي ووقوع 3 اصابات في المواجهات

أصيب 3 شبان فلسطينيون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، جراء استنشاق قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في حي المصيون جنوب مدينة رام الله مساء اليوم الخميس.

قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي المصيون، وداهمت المحال التجارية، وصادرت تسجيلات الكاميرات لليوم الخامس على التوالي.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، خلال المواجهات التي اندلعت في الحي.

وألقت مجموعة من الشبان والفتية الحجارة نحو قوات الاحتلال، التي تمركزت في الشارع الرئيسي بين رام الله وقرية رافات جنوبا.

تأتي الاقتحامات في اعقاب اصابة مستوطن بجراح مطلع الاسبوع برصاص فلسطيني شرق البيرة.