بدء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2019 - 19:52

بدء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية

منذ 1 ساعة 10 January، 2019
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