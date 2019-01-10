تشاك هاغل: ترامب لا يفهم السياسات الدولية وكيف تصنع

قال وزير الحرب الأمريكي الأسبق تشاك هاغل في مقابلة مع “CNN” تعليقاً على قرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من سوريا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفهم السياسات الدولية وكيف تصنع وموضوع المصالح والتداعيات والحلفاء.

مضيفاً، “أعتقد أن أفضل دليل على ما أقوله هو ما يسمى بسياستنا في سوريا، فهي مربكة على أفضل تقدير، وبالتأكيد فوضوية وخطيرة خصوصا أنها في جزء فوضوي من العالم”.

وفيما يتعلق بالطريقة التي تعامل بها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما مع الملف السوري والتردد في تنفيذ تهديداته لـ “النظام السوري”، قال هاغل: “اعتقد أن ذلك هو أكبر خطأ بالسياسة الخارجية اقترفته إدارة أوباما، وكان هذا خطيرا باعتبار أنه أعطى إشارة إلى الروس بأن كلمة الرئيس الأمريكي ليست في محلها”.

المصدر: سي ان ان