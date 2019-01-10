ترامب يهدد بإعلان حالة الطوارئ في البلاد اذا لم تُحل الأزمة السياسية المتعلقة بالجدار الحدودي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 10 2019 - 18:08

ترامب يهدد بإعلان حالة الطوارئ في البلاد اذا لم تُحل الأزمة السياسية المتعلقة بالجدار الحدودي

منذ 57 mins 10 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة