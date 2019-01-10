وداع ادغار معلوف في مأتم رسمي وشعبي تقدمه الرئيس عون

ودع لبنان الرسمي والشعبي النائب السابق اللواء ادغار معلوف في مأم حاشد، وترأس الصلاة لراحة نفسه ظهر اليوم في مطرانية الروم الملكيين – طريق الشام بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف عبسي يعاونه عدد من رجال الدين بينهم مطران بيروت جورج بقعوني والمطران كيريللس بسترس.

وشارك في الصلاة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعقيلته السيدة ناديا الشامي عون، الرئيس امين الجميل، والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الاعلام ملحم الرياشي ، الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، والطاقة والمياه سيزار ابي خليل، والنواب: اسطفان الدويهي، هاغوب بقرادونيان، ميشال موسى، علي عمار،امين شري، ابرهيم كنعان، سيمون ابي رميا، الياس بو صعب، حكمت ديب،الان عون، ميشال ضاهر، نقولا صحناوي، الياس حنكش، ماريو عون، سامي فتفت، شامل روكز، فريد البستاني، ادغار طرابلسي، وادي معلوف، وفد من قيادة الجيش برئاسة اللواء الركن جورج شريم ممثلا العماد جوزف عون، وفد من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي برئاسة العميد سامي دميان ممثلا المدير العام اللواء عماد عثمان، وفد من المديرية العامة للأمن العام برئاسة العميد نبيل حنون ممثلا المدير العام اللواء عباس ابراهيم، وفد من المديرية العامة لأمن الدولة برئاسة العميد الركن المهندس جورج المر ممثلا المدير العام اللواء طوني صليبا، ووزراء ونواب سابقون وفاعليات سياسية واقتصادية واجتماعية وعائلة الراحل واقرباؤه واصدقاؤه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام