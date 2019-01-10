الاعلام الصهيوني: اندلاع حريق في كيبوتس “علوميم” بفعل بالون حارق اطلق من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2019 - 18:08

الاعلام الصهيوني: اندلاع حريق في كيبوتس “علوميم” بفعل بالون حارق اطلق من قطاع غزة

منذ 1 ساعة 10 January، 2019
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