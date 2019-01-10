صرح مصدر في الأمم المتحدة اليوم الخميس، بأن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، سيصل إلى موسكو اليوم في زيارة رسمية .

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”: ” المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن [مارتن غريفيث ] يصل إلى موسكو اليوم في زيارة رسمية، تكون ليوم واحد، وسيلتقي خلالها بمسؤولين روس”.

وكان غريفيث قد أعلن في إحاطة له يوم أمس الأربعاء، أن “طرفي الصراع” في اليمن التزما إلى حد كبير بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، الذي تم الاتفاق عليه في ستوكهولم والذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر / كانون الأول.