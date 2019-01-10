ذبيان: الطبقة السياسية ترى أن حالة الفراغ يعفيها من المساءلة والمحاسبة

إعتبر رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان أنه بات واضحاً بأن الطبقة السياسية الحاكمة لا تسعى جدياً الى تأليف الحكومة، فهي ترى أن إستمرار حالة الفراغ والشغور الحكومي يعفيها من المساءلة والمحاسبة، وهو ما يكشف أن من يتوارث الحكم يسعى فقط من أجل تأمين مصالحه الخاصة، دون الإلتفات الى مصلحة لبنان واللبنانيين.

وفي سياق متصل نوّه ذبيان ببيان المطارنة الموارنة والذي أعلن بصراحة ووضوح أن الطبقة السياسية أثبتت فشلها في معالجة قضايا الدولة والمجتمع، واعتبر أن الدعوة التي تم توجيهها الى السياسيين لصحوة ضمير من أجل الإستجابة لمطالب الشعب الذي يشكل مصدر السلطات، بأنها صرخة مدوية تستدعي من المسؤولين الشعور بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

ولفت ذبيان الى ما شهدته مختلف المناطق اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية والتي كشفت عورة السلطة، وعجزها عن تولي إدارة البلاد حيث غرق البلد بالمياه ومياه الفيضانات، بعد أن غرقت الطبقة السياسية في الصفقات والسمسرات، وهذا ما بات يستدعي من الشعب أن يحسم أمره ويعمل على تغيير هذه الفئة الحاكمة من أجل حفظ ما تبقى من وطن.

المصدر: موقع المنار