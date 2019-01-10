أنباء عن تحالف عملاق يجمع فولكسفاغن وفورد

تعتزم فولكسفاغن وفورد الإعلان عن تحالف أعمق بينهما، الأسبوع المقبل، يتخطى التعاون في مجال المركبات التجارية، في خطوة تهدف لتوفير مليارات الدولارات على الشركتين، في الوقت الذي تعكفان فيه على ابتكار تقنيات جديدة.

وتبحث الشركتان عن سبل تعاون أوثق بينهما بينما تجبرهما الخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على إعادة التفكير في مواقع تصنيع السيارات للسوق الأوروبية، وفي ظل استعداد شركات برمجيات لإطلاق سياراتها الخاصة ذاتية القيادة.

ونقلت رويترز عن مصدر قوله: “من المتوقع إعلان تحالف عالمي”، لافتا إلى أن الكشف عن الاتفاق سيكون الثلاثاء خلال معرض ديترويت للسيارات.

وقال مصدر آخر لرويترز: “المحادثات تسير بشكل جيد”، وأن إطار التحالف بين الشركتين سيشمل تجميع الموارد فيما يتعلق بتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، واستثمارا من فولكسفاغن في أنشطة فورد في هذا المجال، بينما ستشتري فورد حق استخدام منصة السيارات الكهربائية التابعة لفولكسفاغن.

المصدر: سكاي نيوز