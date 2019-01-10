اتحاد بلديات جرد القيطع يتابع فتح الطرق الرئيسية

تابع اتحاد بلديات جرد القيطع وبلدية فنيدق العمل على فتح الطرق الرئيسية وصولا الى سهلات القموعة بالتنسيق مع مركز جرف الثلوج في المنطقة.

واوضح رئيس الاتحاد عبدالله زكريا أن جهدا كبيرا قد اثمر فتح هذه الطريق لتسهيل حركة المرور وتمكين كل الزائرين ومحبي الطبيعة من عكار ومن مختلف المناطق اللبنانية من بلوغ هذه المنطقة السياحية الرائعة للتمتع بجمال طبيعتها وبالغطاء الابيض الذي غمر هذه المنطقة ما يبشر بوفرة المياه”.

وشكر زكريا وزارة الاشغال العامة وكل الذين ساهموا في هذا الجهد والتعاون،آملا من جميع السائقين والزوار “القيادة بحذر والحفاظ على السلامة العامة، وعلى بيئة وجمال القموعة التي تفتح ذراعيها لاستقبال كل اهلنا”. كما شكر القوى الامنية على سهرها وعملها الدائم، والدفاع المدني والصليب الاحمر على كل الجهود التي بذلوها للوقوف الى جانب اهالي المنطقة خلال العاصفة، كما شكر لشركة BUS ومؤسسة كهرباء لبنان على تلبيتهما السريعة لاصلاح الاعطال”.

وختم” ولا تزال الطرق الجبلية مقطوعة بفعل تراكم الثلوج وبخاصة طريق القموعة القبيات،القموعة الهرمل، القبيات – بيت جعفر – الهرمل. في حين باتت طريق اكروم الهرمل سالكة فقط لسيارات ذات الدفع الرباعي المجهزة بسلاسل معدنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام