جابري انصاري في موسكو: مباحثات هامة في مرحلة حساسة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2019 - 14:27

جابري انصاري في موسكو: مباحثات هامة في مرحلة حساسة

منذ 17 mins 10 January، 2019
انصاري
أخبار دولية - خاص - روسيا
احمد الحاج علي - موسكو

التقى مساعد وزير الخارجية الايرانية للشرق الأوسط حسين جابري أنصاري الذي يزور العاصمة الروسية موسكو بنظيره سيرغي فيرشينين بحضور مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا الكسندر لافرينتييف.

50018944_285880605432767_7028629502192254976_nالجانبان أجريا مباحثات وصفوها بالهامة في مرحلة حساسة تناولت قضايا المنطقة. اللقاء الروسي الايراني أتى استكمالاً لجهود مجموعة استانا في وقت يشهد الملف السوري استحقاقات ابرزها الوضع المعقد في إدلب و الانسحاب الاميركي المبهم. كما تهدف المساعي الروسية الايرانية المشتركة بالتعاون مع الجانب التركي لتخطي عرقلة دول ما يسمى المجموعة المصغرة ( بريطانيا- ألمانيا- فرنسا- الولايات المتحدة- السعودية والاْردن) تشكيل اللجنة الدستورية المتفق عليها روسياً ايرانياً و تركياً  و إطلاق عملها.

فيرشينين ذكر أن المشاورات دورية بخصوص المسائل التي تشكل أهمية لموسكو و طهران، وقال: “الحديث يدور حول قضايا موضوعة على جدول أعمال مجلس الأمن تهدد منطقة الشرق الأوسط و هي ذات أهمية لإيران و روسيا على حد سواء، دون أدنى شك نولي إهتماماً بالغاً بالوضع في سوريا و نقوم بذلك في إطار تعاوننا الثنائي و مع إيران كذلك كشريط في مسار أستانا”.

انصاري إعتبر المحادثات نموذجا للتعاون الوثيق بين إيران و روسيا. وقال :”سنناقش خلال هذه المشاورات التحولات في سوريا وفي اليمن والتحولات الإقليمية و الدولية. انها مباحثات ثنائية ولكن يمكن مقاربتها ضمن الجهود المشتركة التي نقوم بها مع شركائنا الأتراك في مسار عملية أستانا. واضاف:  انا متأكد أن مشاوراتنا اليوم سوف تكون مثمرة و مفيدة للغاية و تساهم في تقدم كافة المسارات التي يجري العمل عليها في المنطقة. و نلاحظ أن العلاقات و الروابط على كافة المستويات و المجالات بين روسيا و إيران اليوم تتطور بإستمرار.

واكد انصاري ان سوريا هي إحدى مجالات التعاون بين إيران و روسيا، والتي حققت نتائج إيجابية هامة في محاربة الإرهاب و تعزيز الأمن و الإستقرار في هذا البلد. ولفت ان تعاون الثلاثي الروسي الإيراني التركي ضمن مسار أستانا كان مفيداً للغاية كما أثبتت التجربة خلال السنوات الماضية.
كما و صرح في وقت سابق نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف أن دول المجموعة المصغرة حول سوريا تحاول عرقلة تشكيل اللجنة الدستورية بهدف تغيير تركيبتها و أضاف  أن الإخفاق في تشكيل اللجنة يجعل عملية التسوية السياسية مستحيلة في سوريا.

المصدر: موقع المنار

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