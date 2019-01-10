الشيخ جبري استقبل وفد الجهاد الإسلامي: المقاومة السبيل لمواجهة العدو

استقبل أمين عام حركة الأمة الشيخ عبد الله جبري، وفدا قياديا من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة، برئاسة الشيخ نافذ عزام، ضم عضو المكتب السياسي في “الحركة” وليد القططي، ويوسف عليان، وممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، حيث قدموا العزاء بالذكرى السنوية الثانية على رحيل الشيخ عبد الناصر جبري، وكان عرض للتطورات الإقليمية، خصوصا القضية الفلسطينية، التي تبقى بوصلة الأمة، وكان تأكيد على “أن المقاومة هي وحدها السبيل لمواجهة العدو الصهيوني الغاصب وتحقيق الانتصارات على هذا العدو الذي لن تركعه سوى لغة المقاومة”.

وشدد المجتمعون على ضرورة توفير “كل سبل التأييد والدعم للمقاومة، التي تحقق الانتصارات والتقدم في ميادين المواجهة، بدءا من الأرض المقدسة، وانتهاء بكل ميادين المواجهة مع حلف أعداء الأمة، وعلى رأسه إدارة الشر الاميركية والعدو الصهيوني”.

ثم زار المجتمعون ضريح العلامة الراحل حيث قرأوا سورة الفاتحة عن روحه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام