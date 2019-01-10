الاسمر: الاتحاد العمالي رفض مثول رئيسه امام مكتب جرائم المعلوماتية

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد، رفض المجلس التنفيذي للاتحاد رفضا قاطعا مثول رئيس الاتحاد أمام مكتب جرائم المعلوماتية”، معتبرا انه “من المستغرب والمهين أن أتبلغ مضمون دعوى ضدي خلال اتصال”.

وأكد “ان الاتحاد العمالي العام، بيت العمال والمظلة الوحيدة المتبقية للمطالبة بحقوقهم”.

ونفى الاسمر ان يكون قد اتهم وزير الاقتصاد والبيئة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري بصفقة العدادات.

من جهته، أعلن النائب قاسم هاشم الذي حضر الى مقر الاتحاد، “اننا نتضامن اليوم في كتلة “التنمية والتحرير” مع الاتحاد العمالي العام لأننا منحازون الى الشعب والى عماله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام