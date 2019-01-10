تدفق المياه في بحيرة البياضة بعد جفاف لسنتين وجرافات بلدية بعلبك تجرف الثلوج عن الطرق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2019 - 14:28

تدفق المياه في بحيرة البياضة بعد جفاف لسنتين وجرافات بلدية بعلبك تجرف الثلوج عن الطرق

منذ 1 ساعة 10 January، 2019
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لبنان

أدت العاصفة الثلجية التي سبقتها غزارة في الأمطار والمتساقطات، إلى تدفق المياه في بحيرة البياضة التي ينبع منها نهر رأس العين في بعلبك، بعد جفاف استمر لأكثر من سنتين، نتج عنه جفاف النهر الذي يشكل الشريان الحيوي الأساسي لري بساتين المدينة خلف القلعة الأثرية.

ومنذ الصباح الباكر تعمل جرافات بلدية بعلبك على جرف الثلوج عن الطرقات في مرتفعات عمشكي والعسيرة، والتي تجاوزت سماكتها في بعض الأنحاء النصف متر. كما أنجزت فرق الصيانة في شركة KVA إصلاح الأعطال في معظم الأحياء السكنية، باستثناء حي العسيرة الذي يعاني من انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثالث على التوالي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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