تقي الدين: من حق سنة المعارضة أن يتمثلوا في الحكومة

رأى رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين، في بيان بعد إجتماع المكتب السياسي للحزب انه “من الواضح أن هناك عرقلة في تأليف الحكومة نتيجة وجود أبعاد إقليمية وتدخل خارجي.

ولفت تقي الدين الى “أن هناك فريقا سياسيا لا يريد أن يعترف بوجود “ثنائيات طائفية”، وعندما وصلت هذه الثنائية إلى الساحة السنية رأينا كيف ان الرئيس المكلف لا يريد أن يعترف أن هناك فريقا أحدث خرقا بست نواب لديهم حيثية واسعة و لا يريد أن يعترف بها”.

وأكد تقي الدين “أن من حق سنة المعارضة أن يتمثلوا في الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام