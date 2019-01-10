غوتيريش يدعو إلى الامتناع عن العنف في الكونغو الديموقراطية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل الأطراف في جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى “الامتناع” عن أي أعمال عنف بعد إعلان النتائج الموقتة للانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المعارض فيليكس تشيسيكيدي.

وقال ستيفان دوجاريتش، الناطق باسم غوتيريش في بيان تلي أمام الصحافيين في نيويورك مساء الأربعاء “يدعو الأمين العام كل الأطراف المعنية إلى الامتناع عن القيام بأعمال عنف وتسوية كل الخلافات الانتخابية بآليات المؤسسات التي وضعت طبقا لدستور الكونغو الديموقراطية”.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديموقراطية ليل الأربعاء الخميس أن مرشح المعارضة فيليكس تشيسيكيدي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 كانون الأول/ديسمبر، لكن المعارض مارتن فايولو وصف هذه النتائج بأنها “انقلاب انتخابي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية