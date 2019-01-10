طقس اليوم غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الجمعة قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء خطر تشكّل الجليد على الطرقات الجبلية فوق ١١٠٠ متر خلال ساعات الصبح الأولى والليل.

– الحالة العامة:

طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى بعد ظهر يوم الأحد حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز حالياً فوق ايطاليا مصحوب بكتل هوائية باردة وامطار.

* ملاحظة : لا صحة للشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ذلك أن مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني هي المرجع الرسمي الوحيد المخول اصدار النشرات الجوية المختصة بتقدير أحوال الطقس في لبنان وتسمية العواصف .

* الطقس المتوقع في لبنان:



– الخميس: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، نحذرمن خطر تشكّل الجليد على الطرقات الجبلية فوق ٩٠٠ متر خلال ساعات الليل ، نحذر من خطر الانزلاقات.

– الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء خطر تشكّل الجليد على الطرقات الجبلية فوق ١١٠٠ متر خلال ساعات الصبح الأولى والليل.

– السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 7 و 16 درجة، فوق الجبال تتراوح درجات الحرارة ما بين 1 و 10 درجات، اما في الأرز فتتراوح درجات الحرارة ما بين -4 و صفر درجة، وفي الداخل تتراوح درجات الحرارة ما بين 2 و 13 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى شمالية شرقية ، تتراوح سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كلم/س.

– الانقشاع: متوسّط، يسوء أحياناً بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و ٧٠%

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: ١٨°م.

– الضغط الجوي: ٧٦٦ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية