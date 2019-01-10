المتحدث باسم القوات اليمنية: مقتل واصابة العشرات من قيادات العدوان العليا في عملية نوعية للطيران المسلح في لحج

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان العشرات من القيادات العليا لقوى العدوان السعودي سقطوا بين قتيل ومصاب باستهدافهم في عملية عسكرية نوعية للطيران المسير، اليوم الخميس، بالعند في محافظة لحج.

وقال العميد سريع، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، انه وردا على استمرار طيران العدوان في شن غاراته الجوية واستهداف المواطنين الأبرياء وعلى تصعيد مرتزقة العدوان في مختلف الجبهات وبعد عملية استخباراتية تم رصد تجمع لعدد من القيادات العليا لمرتزقة العدوان في قاعدة العند العسكرية وتم استهدافهم من قبل القوات الجوية وسلاح الجو المسير بطائرة مسيرة نوع قاصف 2k ، وهي طائرة جديدة دخلت الخدمة وتم اختبارها سابقا وتنفجر من اعلى الى أسفل بمسافة 20 متر وبشكل متشظي ولديها القدرة على حمل كمية كبيرة من المواد المتفجرة وسيتم عرض خصائصها وفيديوهات عنها وعن تجاربها السابقة فيما بعد.

وأضاف العميد سريع بان العشرات من القيادات العليا لقوى العدوان سقطوا بين قتلى ومصابين وتم نقلهم عبر مروحيات الاخلاء الطبي الى المستشفى الألماني بعدن وسيتم الإعلان عنهم لاحقا، موضحا بان قوى العدوان يعيشون حالة من الهلع والرعب جراء هذه العملية النوعية وان قيادات المرتزقة لم تعد في مامن بعد اليوم طالما استمرت في تعنتها واصرارها على الاستمرار في مواقفها بصف قوى العدوان.

واكد المتحدث الرسمي ان هذه العملية النوعية هي بمثابة تدشين للعام القتالي الجديد 2019، الذي سيكون عام الانتصارات والعمليات النوعية مالم تجنح قوى العدوان ومرتزقتهم الى السلام ويكفوا عن عدوانهم ضد وطننا وشعبنا. واختتم العميد سريع تصريحه بالتأكيد بان القادم سيكون اشد ولن يجني الغزاة ومرتزقتهم سوى الخزي والعار والهزائم النكراء على ايادي ابطالنا الميامين.

المصدر: وكالة سبا