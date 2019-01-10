المصادر: تحديد موعد زيارة وفد حماس الرفيع المستوى الى موسكو متعلق بالجانبين ( حماس و روسيا) اضافة الى مسالة تقنية و هي اقفال الجانب المصري لمعبر رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2019 - 10:24

المصادر: تحديد موعد زيارة وفد حماس الرفيع المستوى الى موسكو متعلق بالجانبين ( حماس و روسيا) اضافة الى مسالة تقنية و هي اقفال الجانب المصري لمعبر رفح

منذ 10 mins 10 January، 2019
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