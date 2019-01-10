مراسل المنار في موسكو: مصادر مطلعة على مسار المبادرة الروسية للمصالحة الفلسطينية، تنفي الأنباء التي نشرها كيان العدو الصهيوني بأنه وأبو مازن افشلا زيارة حماس الى العاصمة الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2019 - 10:24

مراسل المنار في موسكو: مصادر مطلعة على مسار المبادرة الروسية للمصالحة الفلسطينية، تنفي الأنباء التي نشرها كيان العدو الصهيوني بأنه وأبو مازن افشلا زيارة حماس الى العاصمة الروسية

منذ 11 mins 10 January، 2019
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