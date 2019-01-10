فرنسا ترى أن النتائج المعلنة للانتخابات في الكونغو الديموقراطية “لا تتطابق” مع النتائج الفعلية

رأت فرنسا الخميس أن نتائج الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي أعلنت الأربعاء “لا تتطابق” مع النتائج الفعلية، مؤكدة أن المعارض مارتن فايولو هو “من حيث المبدأ” من فاز في الاقتراع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لشبكة “سي نيوز” إنه “يبدو أن النتائج المعلنة لا تتطابق مع النتائج” الحقيقية، وأضاف أن “فايولو هو من حيث المبدأ الزعيم الفائز في هذه الانتخابات”.

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كورناي نانغا فوز المعارض فيليكس تشيسيكيدي في انتخابات الرئاسة بـ 38.57 بالمئة من أصوات المقترعين.

وجاء في المرتبة الثانية مارتن فايولو الذي حصل على 34.8% من الأصوات ثم مرشح السلطة وزير الداخلية السابق إيمانويل رمضاني شاداري الذي حل في المرتبة الثالثة بـ 23.8% من الأصوات.

ووصف فايولو في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية الخميس النتائج بأنها “انقلاب انتخابي”، وقال إن “هذه النتائج لا علاقة لها بحقيقة صناديق الاقتراع”، وأضاف “إنه انقلاب انتخابي وهذا أمر غير مفهوم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية