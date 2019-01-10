وزير النفط الإيراني يجري محادثات مع المسؤولين العراقيين في بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية الخميس أن وزير النفط الايراني بيجن زنكنة وصل الى بغداد. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن “وزير النفط بيجن زنكنة والوفد المرافق له وصل الى بغداد”، مبينا ان “هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النفط والطاقة”. وأضاف جهاد أن “وزير النفط العراقي ثامر الغضبان سيعقد مع نظيره الايراني اجتماع لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك”، مبيناً ان “جدول الزيارة يشمل ايضاً اللقاء برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح”.

المصدر: وكالة أنباء فارس