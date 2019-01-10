إعلام العدوان: نائب رئيس هيئة أركان قوات هادي في حالة حرجة إثر استهداف قاعدة العند الجوية بلحج – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2019 - 10:25

إعلام العدوان: نائب رئيس هيئة أركان قوات هادي في حالة حرجة إثر استهداف قاعدة العند الجوية بلحج

منذ 28 mins 10 January، 2019
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