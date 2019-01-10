إعلام العدوان: سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى جراء الاستهدف الجوي لقاعدة العند في لحج جنوب اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 10 2019 - 10:25

إعلام العدوان: سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى جراء الاستهدف الجوي لقاعدة العند في لحج جنوب اليمن

منذ 30 mins 10 January، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة