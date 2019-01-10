سلاح الجو اليمني المسير يشن هجوما على تجمعات قوى العدوان في قاعدة العند بلحج

شن سلاح الجو المسير لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، هجوما على تجمعات قوى العدوان السعودي في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب البلاد.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن الهجوم الجوي تم بعد عملية رصد دقيق لتجمعات وتحركات قوى العدوان والمرتزقة داخل قاعدة العند.

وأكد المصدر إصابة تجمعات العدو بدقة عالية ووقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وكان سلاح الجو المسيرة ووحدة المدفعية للجيش واللجان الشعبية، أمس الأربعاء، عملية مشتركة استهدفت تجمعات لقوى العدوان في جهة قانية بالبيضاء وسط البلاد.

كما شن سلاح الجو المسير، يوم الجمعة الماضي، هجوما على قوى العدوان في معسكر النصر بمحافظة مأرب والتي تمت بعد أن رصدت تحركات العدوان في المنطقة المستهدفة.

يذكر أن ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع قد أعلن أن سلاح الجو المسير نفذ خلال العام الماضي 2018، 38 عملية منها 28 عملية استهدفت قوات العدوان والمرتزقة في الداخل و10 عمليات استهدفت منشئات وتجمعات عسكرية خارج اليمن وتحديدا في السعودية والإمارات.

المصدر: المسيرة نت