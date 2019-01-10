تعيين السلوفاكي يان كوبيس منسقا جديدا للأمم المتحدة في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2019 - 08:14

تعيين السلوفاكي يان كوبيس منسقا جديدا للأمم المتحدة في لبنان

منذ 54 mins 10 January، 2019
يان كوبيس
يان كوبيس
الامم المتحدة

لأمم المتحدة في لبنان
اعلنت الأمم المتحدة الأربعاء ان أمينها العام انطونيو غوتيريش عين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيس منسقا جديدا للمنظمة في لبنان، خلفا للدنماركي برنيل داهلر كارديل.

ويتولى كوبيس بذلك مسؤولية تنسيق نشاطات بعثة الأمم المتحدة في لبنان مع الحكومة اللبنانية والمؤسسات المالية والجهات المانحة. كما سيعمل المنسق الجديد على حسن تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701.

وشغل كوبيس خلال مسيرته المهنية منصب مبعوث الأمم المتحدة في العراق بين 2015 و2018، بعدما شغل مناصب مماثلة في أفغانستان من عام 2011 إلى عام 2015.

كما عين وزيرا لخارجية بلاده من 2006 حتى 2009، وكان ايضا أمينا عاما لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا لست سنوات من 2005 الى 2011.

يجيد كوبيس السلوفاكية والتشيكية والإنكليزية والروسية، كما يلم بالفرنسية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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