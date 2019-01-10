شي يدعو بيونغ يانغ وواشنطن لأن تخطو كل منهما خطوة باتجاه الأخرى

أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أن بكين تدعم القمة الثانية المحتمل عقدها قريبا بين بيونغ يانغ وواشنطن وتأمل أن يخطو كلا الطرفين خطوة باتجاه الآخر لكي “يلتقيا في منتصف الطريق”، بحسب ما أفادت شينخوا الخميس.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن شي أبلغ أيضا كيم خلال اجتماع في بكين أن “التسوية السياسية (لقضية) شبه الجزيرة الكورية هي اليوم أمام فرصة تاريخية نادرة”.

من جهته قال كيم، بحسب ما نقلت عنه شينخوا، إن بلاده ستبذل جهودا خلال القمة الثانية المرتقبة بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب “لتحقيق نتائج تلقى ترحيب المجتمع الدولي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية