كيم عبر لشي عن “قلقه” من “المأزق” بين بيونغ يانغ وواشنطن

أعلنت كوريا الشمالية الخميس أن زعيمها كيم جونغ-أون عبر خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين عن “قلقه” إزاء الجمود الراهن في المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن كيم أعرب عن “قلقه إزاء المأزق الراهن في عملية تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وفي محادثات نزع السلاح النووي”، مشددا في الوقت نفسه على أن “الموقف المبدئي” لبلاده والمتمثل في “التوصل إلى حل سلمي من خلال الحوار لم يتغير”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية