مون يطالب بيونغ يانغ بخطوات “شجاعة” باتجاه نزع سلاحها النووي

أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الخميس أن كوريا الشمالية بحاجة لاتخاذ “خطوات شجاعة وعملية” باتجاه نزع سلاحها النووي للخروج من الطريق المسدود الذي بلغته المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن حول هذا الملف.

وقال مون للصحافيين إنه يتعين على بيونغ يانغ أن تتخذ “مزيدا من الخطوات الشجاعة والعملية باتجاه نزع السلاح النووي”. وأضاف “يجب بلورة إجراءات مقابلة لتسهيل جهود كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي”، مشيرا إلى أنه يمكن للولايات المتحدة على سبيل المثال أن توافق على “نظام سلام” وعلى إعلان ينهي رسميا الحرب الكورية (1950-1953).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية