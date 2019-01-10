أبرز أسرار الصحف اللبنانبة الصادرة اليوم الخميس 10ـ01ـ2019

النهار

• يقول ديبلوماسي عربي في مجلسه إن عودة العرب إلى سوريا يجب أن تقابلها عودة إيران إلى داخل حدودها.

• تراجعت حركة مراقبة أصحاب المولّدات الكهربائيّة الذين لم يلتزموا بتركيب عدّادات في عدد من المناطق.

• زار مرجع سياسي أحد مستشفيات العاصمة مُطمئنّاً إلى نجل وزير لكنّه تجنّب زيارة وزير سابق يجري جراحة في طبقة أخرى.

الأخبار

• على رغم الصفقة التي تم عقدها مع النيابة العامة، إلا أنه بموجبها سيتمّ الحكم على الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف، مدة 11 عاماً فعلية، بتهمة التجسس الخطير وتقديم معلومات لإيران. وهو ما يشير إلى حجم الجرم الذي ارتكبه وطبيعة المعلومات التي قدّمها إلى الاستخبارات الإيرانية. وأوضحت النيابة العامة خلفيات الصفقة التي تم عقدها مع الوزير السجين، أن يدلي بكافة المعلومات التي أدلى بها إلى الإيرانيين مقابل هذا الحكم، ونتيجة مستوى الخطورة التي تنطوي عليها هذه القضية، تم فرض منع نشر تفاصيل عن الحقائق التي اعترف بها.

اللواء

• يؤكّد قريبون من حزب بارز أن تحضيرات تجري لتعويم تفاهم مع تيّار موالٍ الشهر المقبل

• قالت مصادر في كتلة كبرى أن القرار تجاه جمع حكومة تصريف الأعمال لبحث الموازنة، يحتاج إلى عقد استثنائي، لم يعرف ما إذا كان هناك توافق حوله.

• نائب مخضرم ومقرَّب من مرجع كبير، يردّد في مجالس ضيقة أن «الرسالة الرئاسية» ما تزال على الطاولة، مستبعداً حصولها هذا الشهر.

البناء

• قالت مصادر تركية إنّ الجماعات المسلحة التي كانت موضع رهان في مواجهة النصرة قد شارفت على السقوط مع انضمام أحرار الشام للنصرة، وانّ الطريق بات سالكاً أمام عملية عسكرية سورية بدعم روسيا وإيران وقوى المقاومة طلبت تركيا تأجيلها لمنح الجماعات التابعة لها فرصة التحرك، وبعد التطورات الأخيرة صار مضمون تفاهمات قمتي طهران سوتشي يقتضي ان تسحب تركيا تحفظاتها على العملية العسكرية.

المصدر: صحف