غرفة التحكم المروري في لبنان: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على تقاطع جسر المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2019 - 00:57
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مصادر للمنار: لبنان سيتقدم بشكوى ضد "إسرائيل" احتجاجاً على أعمال تجريف في منطقة متحفظ عليها بين العديسة ومسكافعام
مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يثبت 12 بلوكاً اسمنتياً قرب الخط الأزرق المتحفظ عليه والجيش طلب من اليونيفيل وقف العمل
الرئيس عون: بعد اعتماد القانون النسبي ما كان يجب أن تطول عملية التشكيل لو اعتمد منذ البدء معيار عدالة التمثيل
الرئيس بري في لقاء الأربعاء: لتأجيل القمة الاقتصادية لكي لا تكون هزيلة وموضوع الحكومة أصبح فعل ماض ناقص
النائب عبد الرحيم مراد: على لبنان أن لا يعقد القمة الاقتصادية من دون سوريا إذا كان يرغب بدور في إعادة الإعمار
وزير التربية: متابعة الدراسة الخميس ولكل مدير مدرسة حق التقدير لجهة تحديد بدء ساعات التدريس صباحاً
التحكم المروري: جريحان بانهيار أتربة وصخور على اتوستراد صور نحو صيدا وقطع الطريق بالكامل وتحويل السير إلى الطريق البحري
وفد من الهيئة العليا للاغاثة جال على مناطق سهل عكار وعاين الأضرار الناجمة عن فيضان النهر الكبير جراء العاصفة
لجنة الأشغال العامة النيابية تعقد جلسة طارئة الخميس لمتابعة آثار العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان وتداعياتها
وزير الخارجية الإيراني: الوجود العسكري الأميركي في سوريا لم يساعد في توفير الأمن وسيكون من الأفضل أن يرحلوا
المرصد المعارض: "هيئة تحرير الشام" جبهة النصرة سابقاً باتت تسيطر على 75 بالمئة من إدلب ومحيطها
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران سترد بالمثل بعد إدراج الاتحاد الأوروبي اثنين من مواطنيها على قائمة الإرهاب
الخارجية الإيرانية: تتم دراسة ملف السجين الأميركي المتهم بالتجسس وستعلن نتائج التحقيق من قبل الجهات المختصة
أفيغدور ليبرمان: فشلنا في مواجهة حركة حماس والحكومة المصغرة وبنيامين نتانياهو خضعا "للإرهاب"
السودان: شرطة مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة في مدينة أم درمان
مصادر يمنية: ممثلو قوى العدوان في لجنة مراقبة اتفاق الحديدة رفضوا تسليم الأمم المتحدة آلية تنفيذية لإعادة انتشار قواتها
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن: آمل ألا تنحرف الأطراف المعنية عن التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم
المندوب الروسي في الأمم المتحدة: موسكو تدعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث لتنفيذ اتفاق السويد بشأن مدينة الحديدة
الرئيس الموريتاني يهدد بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي إذا شكلت "تهديداً للاستقرار" ويدعو إلى "رفض التحريض على الفرقة"
مايك بومبيو التقى المسؤولين العراقيين في بغداد: الولايات المتحدة تدعم جهود الحكومة لضمان الاستقرار والأمن والازدهار
بكين: اختتام محادثات أميركية وصينية حول النزاع التجاري بين البلدين والوفد الأميركي يقول إنها "سارت على ما يرام"
ترامب يعدل عن إعلان "حال الطوارئ " ما يمنحه صلاحية تنفيذ مشروع الجدار مع المكسيك من دون موافقة الكونغرس
الشرطة الأسترالية تفتح تحقيقاً حول إرسال عدد من الطرود المشبوهة إلى نحو 10 سفارات وقنصليات في استراليا
النيابة البلجيكية: توجيه التهمة إلى مشتبه به جديد موقوف في بلجيكا على خلفية اعتداءات باريس عام 2015
البرلمان البريطاني يصوت على تعديل يرغم تيريزا ماي بالإعلان عن الخطوات التي ستتخذها في حال الرفض المرجح لخطة بريكست
مكتب الإحصاءات الأوروبي: تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ 10 سنوات ليبلغ 7.9 بالمئة
وزير الطاقة السعودي: الرياض ستخفض صادرات النفط بمقدار 800 ألف برميل يومياً في كانون الثاني / يناير الجاري
نيجيريا: نزوح أكثر من 30 ألف شخص من مناطق تمرد بوكو حرام في شمال البلاد بسبب تصاعد العنف
غرفة التحكم المروري في لبنان: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على تقاطع جسر المطار
منذ 1 ساعة
9 January، 2019
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