أحكام للمحكمة العسكرية في قضايا ارهابية

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد الركن حسين عبد الله الاربعاء العديد من الاحكام القضائية على خلفية تورط بعض الاشخاص بقضايا ارهابية.

فقد أنزلت المحكمة العسكرية عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بحق السوري الفار من وجه العدالة فرزات الحالوش، وتجريده من حقوقه المدنية، وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه، بعدما أدانته بالانتماء الى تنظيم “داعش” الإرهابي، والقتال في صفوفه ضد الجيش اللبناني في جرود عرسال، وضد الجيش السوري في سوريا.

وقضت المحكمة بسجن السوري الموقوف محمد الحالوش سنة واحدة، بجرم التدخل بالأعمال الإرهابية، عن طريق تزويد الإرهابيين بمواد غذائية ولوجستية، ومساعدتهم في أعمالهم الجرمية.

كما أصدرت المحكمة العسكرية حكما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات بحق السوري الموقوف محمد صطوف، وتغريمه مليون ليرة لبنانية وتجريده من حقوقه المدنية وإلزامه بتقديم بندقية حربية.

ودانت المحكمة صطوف بجرم الانتماء الى تنظيم “داعش” الإرهابي، والمشاركة في الاعتداءات على الجيش اللبناني في عرسال، لا سيما حاجز المصيدة، التي نتج منها استشهاد وجرح وخطف عدد من العسكريين وإحداث تخريب بالممتلكات العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام