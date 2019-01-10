وزارة الاشغال: سنباشر الخميس أعمال فتح الطريق على اوتوستراد صيدا صور

عاين المدير الاقليمي في وزارة الاشغال العامة اللبنانية في محافظة الجنوب المهندس علي حب الله مساء الاربعاء المكان المتضرر من اوتوستراد صيدا – صور، واجرى كشفا فنيا لتحديد الاسباب التي ادت الى حصول الخسف في الاوتوستراد.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إنه “بناء على توجيهات وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، مع فريق من المهندسين ورئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، المكان المتضرر من اوتوستراد صيدا – صور واجرى كشفا فنيا لتحديد الاسباب التي ادت الى حصول الخسف في الاوتوستراد”.

وأكد حب الله ان “وزارة الاشغال العامة والنقل ستباشر نهار غد الخميس صباحا اعمال فتح الطريق في المنطقة التي تعرضت للخسف على الاوتوستراد عند منطقة الواسطة والتي تسببت باقفاله امام حركة المرور عليه في الاتجاهين حفاظا على السلامة العامة”، وتابع “على ان تتم مباشرة الصيانة للمكان المتضرر في اقصى سرعة ممكنة بعد انجاز الدراسة الفنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام