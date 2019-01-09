المبعوث الأممي إلى اليمن: الطرفان جددا الالتزام باتفاق ستوكهولم

أكد مبعوث ​الأمم المتحدة​ إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​ أن “كان هناك نقص كبير في العمليات القتالية في محافظة ​الحديدة​ منذ التوصل لاتفاق ستوكهولم،” مشيراً إلى أنه “يجب تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز للحد من تفاقم الأزمة.”

وخلال جلسة لمجلس الأمن​ حول الوضع في اليمن، لفت غريفيث إلى أنه “كانت هناك بعض الخروق لاتفاق وقف ​إطلاق النار​ في الحديدة لكن الأوضاع تتسم بالهدوء الحذر بشكل عام”، مشيراً إلى أن “​المجتمع الدولي​ يريد تفعيل اتفاق ستوكهولم على الأرض”. واعتبر أن “جانبا اتفاق ستوكهولم يتقدمان في تحقيق التزاماتهما حتى لو صعب الأمر ونحثهما على الاستمرار في ذلك”، داعياً “جانبي النزاع للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تعز والأسرى.”

وشدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن على أنه “يجب تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز للحد من تفاقم الأزمة”، مشيراً إلى أنه “يجب أن تستفيد تعز مثل الحديدة من اتفاق ستوكهولم”.

المصدر: يونيوز