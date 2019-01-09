الامم المتحدة: 10 ملايين يمني على شفا المجاعة وأكثر من 3 ملايين نازحين

أكد منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أن “10 ملايين يمني على شفا المجاعة وأكثر من 3 ملايين نزحوا عن مدنهم،” مضيفاً أن “التقدم السياسي في اليمن لا يغني عن تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين.” وفي إفادة له خلال جلسة لمجلس الامن حول اليمن، قال لوكوك أن “المدنيون في الحديدة باتوا أكثر أمنا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن التقدم السياسي في اليمن لا يغني عن تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين.”

وأكد على أن “الحالة الإنسانية في اليمن مازالت كارثية، 10 ملايين يمني على شفا المجاعة وأكثر من 3 ملايين نزحوا عن مدنهم.” واضاف انه هناك “زيادة بنسبة 25 % في تجنيد الأطفال في اليمن في العام المنصرم.”

وأوضح المسؤول الاممي ان “المرضى في شمال اليمن لا يستطيعون الحصول على الأدوية، وشحنات غذائية وإنسانية عالقة بسبب الأوضاع الميدانية في مدينة الحديدة،” مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي في كل أنحاء اليمن وفي كل الأوقات. وقال لوكوك ان الامم المتحدة لم تتمكن من توزيع مساعدات من الحبوب منذ 4 أشهر، معلناً عن حاجة المنظمة الدولية إلى أموال إضافية من أجل خطة الطوارىء الإنسانية. كما أوضح أن “هناك ازدحام في ميناء عدن و500 حاوية لا تزال عالقة في الميناء.”

المصدر: يونيوز