مندوب روسيا في مجلس الأمن: ندعم مبادرة إنشاء بعثة لدعم تنفيذ الاتفاق حول الحديدة

أكد مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة ​فاسيلي نيبينزيا “نرحب بتوسيع الوجود الاممي في اليمن وندعم مبادرة الامين العام للامم المتحدة بإنشاء بعثة لدعم تنفيذ الاتفاق حول الحديدة.” وأضاف نيبينزيا اليوم الاربعاء، في جلسة لمجلس الامن الدولي حول اليمن: “من المهم ان تقوم الاطراف اليمنية بالاستمرار لتتوصل الى ضمان التوصل الى تسوية حول الخلافات بما فيها المسائل السياسية.”

وأكمل ​فاسيلي نيبينزيا: “يجب ان لا نتوقف عن بذل الجهود لتحسين الوضع الانساني في اليمن.” وقال نيبينزيا: ” الملايين من اليمنيين يعانون الجوع ولا يمكنهم الوصول الى الأدوية او الخدمات، وكلفة اعادة بناء الاقتصاد المتدهور في البلاد آخذة في الازدياد.” وأكمل: “المساعدات الانسانية يجب ان تتوفر الى كل المحتاجين بغض النظر عن الطرف الذي يسيطر على كل منطقة.”

المصدر: يونيوز