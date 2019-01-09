تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو الى أدنى مستوياته منذ عشر سنوات

سجل معدل البطالة في منطقة اليورو أدنى مستوى له منذ عشر سنوات وبلغ 7.9 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بحسب ما اعلن مكتب الاحصاءات الأوروبي (يوروستات) الأربعاء.

وتعد هذه النسبة أفضل من تلك التي توقعها المحللون الذين استطلع أراءهم مركز “فاكتسيت” للخدمات المالية وقدروا النسبة بنحو 8.1 بالمئة.

وعدل مكتب الإحصاء الأوروبي، من جهة ثانية، النسبة التي أعلنها عن تشرين الأول/أكتوبر الى 8 بالمئة بعدما أعلن نسبة 8.1 في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

واستمر معدل البطالة في منطقة اليورو بالإنخفاض منذ أن تجاوزت نسبته في أيلول/سبتمبر عتبة 10 بالمئة، لكنه يبقى أعلى من المعدل الوسطي الذي سبق الأزمة المالية بين عامي 2007 و2008 حين استقر على 7.5 بالمئة .

وبين الدول التسع عشرة التي تعتمد اليورو، سجلت أدنى نسبة للبطالة في تشرين الثاني/نوفمبر في ألمانيا بمعدل 3.3 بالمئة وفي هولندا بنسبة 3.5 بالمئة.

وسجلت اليونان أعلى نسبة، بحسب اخر الإحصاءات، بلغت 18.6 بالمئة في أيلول/سبتمبر، فيما بلغت النسبة في إسبانيا 14.7 بالمئة.

كما انخفضت نسبة البطالة بين الشباب في منطقة اليورو في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 16.9 بالمئة مقابل 17.1 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر.

وأستقر معدل البطالة، في دول الإتحاد الأوروبي الـ 28، عند 6.7 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية