كازاخستان تعلن إخراج عشرات من مواطنيها من سوريا

أعلنت كازاخستان الأربعاء أنه تم إخراج عشرات من مواطنيها ومن بينهم أطفال، من سوريا بعد أن كانوا محتجزين “رهائن” لدى “الإرهابيين”في هذا البلد.

وكان عشرات من مواطني كازاخستان غادروا البلد المسلم للانضمام إلى جماعات مسلحة في سوريا منذ اندلاع العنف في ذلك البلد عام 2011، بحسب أجهزة الأمن الكازاخستانية.

وقال الرئيس نور سلطان نزارباييف “في 6 كانون الثاني/يناير من هذا العام، تم إخراج 47 مواطنا كازاخستانيا، من بينهم 30 طفلا، من سوريا”. وأضاف “لقد انخدعوا وتوجهوا إلى ذلك البلد الذي يعاني من أزمة حيث احتجزهم الإرهابيون رهائن”.

وتابع “سنواصل العمل على إعادة الأطفال (الذين تم أخذهم) إلى منطقة قتال رغما عنهم”، دون أن يكشف تفاصيل عن العملية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية