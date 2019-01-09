أبو عبيدة: الشعب الفلسطيني يخرّج النماذج الفذة التي لا تأخذ إذنا من أحد لتقاوم المحتل

قال الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة إن “القائد يحيى عياش ترك في ذاكرة الشعب الفلسطيني بصمة عظيمة لا تزال حاضرة وستظل كذلك”.

وأضاف أبو عبيدة في تسجيل خاص الاربعاء أن “عياش شكل علامة فارقة في المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني والشعب الذي يقع تحت الاحتلال يقاوم بفطرته وإرادته”، وتابع “ضمير هذا الشعب يدفعه لإخراج النماذج الفذة التي لا تأخذ إذنا من أحد لتقاوم المحتل الذي يستبيح الأرض والعرض والمقدسات”.

وأشاد أبو عبيدة “بدور الضفة الغربية في اقتفاء أثر المهندس عياش في مقاومة الاحتلال”، وتابع ان “كل رصاصة يطلقها تلاميذ المهندس تفتح ثغرة جديدة نحو تحرير المسجد الأقصى”، واصفا إياها “بالعمق الحقيقي والبعد الأهم في معادلة المواجهة المستقبلية مع الاحتلال”.

ووجه أبو عبيدة التحية “لكل أهل شعبنا الفلسطيني في كل مدن وقرى الضفة”، وبارك “الضربات الخاطفة التي ينفذها المقاومون والتي تربك حسابات المحتل وتستنزف طاقاته وتشل كيانه وتفشل مخططاته”، وأكد أن “كتائب القسام ستبقى على العهد والوفاء لدماء الشهيد المهندس يحيى عياش وأن الوفاء للعياش بحمل رسالته واستلام رايته”.

المصدر: فلسطين اليوم